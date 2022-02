Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : record absolu des 160E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Air Liquide ouvre un 'gap' au-dessus de 144,56E puis se hisse au-delà des 150E : si le titre efface la résistance des 154E, le retracement du record absolu des 160E du 5 janvier serait plausible.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.89%