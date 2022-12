Air Liquide reçoit le soutien de l’Etat néerlandais pour deux grands projets d’électrolyseurs

(AOF) - Air Liquide a salué la décision de l’État néerlandais de soutenir ses projets de production d’hydrogène renouvelable à grande échelle, baptisés ELYgator et CurtHyl, dans le cadre du programme Hy2Use du Projet Important d’Intérêt Européen Commun Hydrogène (PIIEC). Dotés chacun d’une capacité de 200 MW, ces projets d’électrolyseurs contribueront de manière significative à la décarbonation de l'industrie des Pays-Bas et des pays voisins. Ils soutiendront également la croissance des marchés de la mobilité propre.

Ces électrolyseurs fonctionneront tous deux à l'électricité renouvelable. Les deux projets produiront un total d'environ 30 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an sans générer d'émissions de CO2. En comparaison d'un procédé traditionnel, cela permettra d'éviter l'émission de plus de cinq millions de tonnes de CO2 sur la durée de leur exploitation. Ces deux électrolyseurs de dimension mondiale seront intégrés dans le portefeuille existant d'actifs d'Air Liquide et permettront de fournir de l'hydrogène bas carbone aux multiples clients de l'industrie et de la mobilité.

Cette subvention constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, les deux projets étant en outre soumis à des approbations réglementaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 23,3 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 96 %, ingénierie et construction puis GMT -marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20 % ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier, présidant le conseil d'administration de 12 membres, François Jackow étant directeur général;

- Bilan sain, avec une dette nette relevée A2, ramenée 12 Mds€ à fin juin, soit 46 % des capitaux propres, et un autofinancement libre à 24 % des ventes.

Enjeux

- Stratégie Advance 225 avec 3 priorités :

- performances financières : hausse annuelle de 5-6 % des revenus, rentabilité de + 10 % des capitaux employés via des décisions d’investissements de 16 Mds€ entre 2022-2025, dont la moitié consacrée à la transition énergétique ;

- décarbonation de l’industrie : gaz industriels bas carbone, captage & gestion du CO2 ;

- innovation technologique adressée à 5 métiers : mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique… ;

- Stratégie innovation financée à hauteur de + 300 M€, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de :

- réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques ;

- laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances, dont 60 % pour la transition énergétique….

- fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE et fonds Accelair ;

- Stratégie environnementale validée par SBTi et visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (début de la réduction en absolu des émissions) et 2035 (recul de 33 % par rapport à 2015), par le biais de :

- captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse, solutions de décarbonation,

- 8 Mds€ investis d’ici 2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour accompagner les PME offrant des solutions pour l’environnement et participation au - fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ à court terme investis, avec Baker Hughes, Charg Industries, Plug Power, TotalEnergies et Vinci, pour un effet de levier de 15 Mds€),

- montée en puissance des approvisionnements par énergies renouvelables ;

- Capacité à répercuter la hausse des prix de l’énergie sur les clients ;

- Visibilité de l’activité : projets en cours pour 3,4 Mds€ et opportunités d’investissements industriels de + 3 Mds€ à fin septembre, dont 40 % dans la transition énergétique.

Défis

- Conflit russo-ukrainien : provision exceptionnelle sur les actifs russes et désengagement de Russie ;

- Inflation de l’énergie : contrebalancée par les économies (262M€ sur les neuf 1ers mois) et le transfert des coûts aux clients mais difficultés chez les clients européens de la division Grande industrie ;

- Après une hausse de 8,3 % du chiffre d’affaires et de 5,3 % du bénéfice net à fin septembre, perspectives 2022 d’une croissance de la marge opérationnelle et du résultat net courant.

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.