Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : réalise une acquisition en Pologne information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'acquisition de Betamed, acteur majeur polonais de la santé à domicile. L'entreprise Betamed est spécialisée dans la prise en charge de patients atteints de pathologies sévères, à domicile ou dans sa clinique spécialisée située à Chorzów, en Silésie. Betamed est le leader polonais de la prise en charge à domicile de patients atteints de pathologies sévères - maladies respiratoires, AVC, maladies cardiaques, maladies neuro-musculaires ou paraplégies. Betamed a généré un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros en 2020.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.12%