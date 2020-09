Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : réalise un investissement de 60 ME en Chine Cercle Finance • 23/09/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Air Liquide China annonce un investissement d'environ 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dans la zone économique de Lingang. ' Avec une capacité de production d'oxygène de plus de 2 000 tonnes par jour, cette ASU permettra notamment à Air Liquide d'accompagner la croissance des industries chimiques et sidérurgiques dans le bassin de Tianjin ' indique le groupe. Air Liquide opère sept ASU à Tianjin, ainsi qu'un réseau multi-sources de canalisations fournissant de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène à d'autres clients proches. François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l'Asie-Pacifique, a déclaré : ' Ce nouvel investissement dans la huitième ASU construite et opérée par Air Liquide à Tianjin depuis 1995 illustre la stratégie de partenariat de long terme que nous avons avec nos clients. '

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.10%