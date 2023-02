Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : re-test imminent du zénith des 153E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Air Liquide -leader du CAC40 alors qu'il s'inscrit en territoire record- se hisse au-delà des 151,5E et se prepare à un re-test imminent du zénith des 153,2E, le record absolu du 6 juin 2022 établi au fixing d'ouverture et jamais approché depuis.

D'ailleurs, la meilleure clôture historique était de 150,6E (le 27/05/2022) et elle a été surpassée dès l'ouverture ce 20/02/2023: reste à confirmer ces bonnes dispositions en clôture, sinon gare au double-top historique ((qui serait un cas d'école tant la figure serait parfaite).





