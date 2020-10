Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : pullback vers 133,3E Cercle Finance • 05/10/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - Air Liquide évolue pour une fois à contre-courant du CAC40 (-1%) et subit un pullback vers 133,3E. Ceci tendrait à valider un affaiblissement de la tendance avec l'enfoncement des 134,5E(plancher du 25 septembre), avec comme premier objectif le test de l'ex-zénith des 129E du 23 juin puis du palier de soutien des 126,1E du 24 au 26 juin.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.22%