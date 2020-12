Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : pullback sur 134E Cercle Finance • 15/12/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - Air Liquide plafonne sous 138E et amorce un pullback sur 134E et menace ainsi le plancher des 25/11 et du 4/12: l'objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 129,6E du 2 novembre après une possible réaction technique à la hausse sur 132E.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -1.73%