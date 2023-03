Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: projet pilote dans l'hydrogène à Anvers information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la construction d'une unité pilote de craquage d'ammoniac de taille industrielle dans le port d'Anvers, en Belgique, unité qui contribuera au développement de l'hydrogène en tant qu'élément clef de la transition énergétique.



Le fournisseur français de gaz industriels explique que l'hydrogène transformé en ammoniac, grâce à cette technologie innovante de craquage avec une faible empreinte carbone, peut être facilement transporté sur de longues distances.



Cette unité pilote devrait être opérationnelle en 2024. Le gouvernement flamand a confirmé un soutien financier au projet. Air Liquide s'est engagé à investir globalement environ huit milliards d'euros dans l'hydrogène bas carbone d'ici 2035.





