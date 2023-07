Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: projet de transformation d'une activité information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 07:36









(CercleFinance.com) - La Direction des activités Santé d'Air Liquide a présenté à ses partenaires sociaux un projet de transformation de son activité Santé à Domicile en France.



' Ainsi, en tant que partenaire clé du système de santé, Air Liquide entend contribuer de manière responsable à sa nécessaire transformation en définissant un nouveau modèle d'organisation pour ses activités Santé à Domicile en France ' indique le groupe.



Le projet de transformation présenté aux partenaires sociaux consisterait ainsi à remodeler l'organisation opérationnelle de l'une des principales entités de santé à domicile du Groupe, Pharma Dom, à simplifier son portefeuille de marques, et à regrouper certaines de ses implantations.



Il viserait, par ailleurs, à rassembler au sein d'une même entité certaines fonctions transverses.



Actuellement soumis à la consultation des instances représentatives du personnel, ce projet impliquerait la suppression de 430 postes nets.



' Air Liquide Healthcare souhaite proposer des nouveaux modèles de prise en charge à domicile, permettant une meilleure organisation des parcours de soins et qualité de vie pour les patients et ce, au meilleur coût pour le système de santé. Cette transformation, indispensable, sera menée en concertation avec nos partenaires sociaux ' a déclaré Philippe Ogé, Directeur général Santé à Domicile France.





