Air Liquide: projet de décarbonation pour Verallia en Italie information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 09:31

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait déployer chez le fabricant de bouteilles français Verallia une solution 'sur mesure' devant lui permettre de réduire ses émissions de CO2 et sa consommation d'énergie.



Le spécialiste des gaz industriels va accompagner la conversion de l'usine de Pescia (Italie) d'une combustion traditionnelle vers une oxycombustion optimisée à l'occasion de la construction d'un nouveau four sur le site.



Dans le cadre de ce contrat de long terme, Air Liquide a prévu de construire et exploiter pour Verallia une unité de nouvelle génération de production d'oxygène qui sera 10% plus économe en énergie.



Cette solution doit combiner une technologie de fourniture d'oxygène et la réutilisation de la chaleur issue du procédé de production du verre.



L'oxygène produit par cette unité remplacera l'air habituellement injecté dans le four, ce qui permettra de fondre le verre par oxycombustion et d'améliorer l'efficience du procédé.



Air Liquide prévoit également de fournir sa technologie propriétaire 'HeatOx' de récupération de la chaleur émise par le four verrier pour réduire encore la consommation d'énergie liée à la production de verre.



Le projet doit contribuer de manière significative à la réduction de 18% des émissions de CO2 (scope 1 et 2) visée par Verallia pour son four verrier à Pescia.



Le fabricant de bouteilles en verre pour les boissons et les produits alimentaires s'es fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



A noter par ailleurs qu'Air Liquide a annoncé hier soir le lancement d'une offre de rachat portant sur deux séries d'obligations libellées en dollars américains.



L'opération concerne les obligations portant intérêt au taux de 2,50% arrivant à échéance en 2026, pour un montant maximum de 350 millions de dollars, ainsi que les obligations portant intérêt au taux de 3,50% arrivant à échéance en 2046, pour un montant maximum de 100 millions.