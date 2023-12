Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: projet de captage de CO2 à Rotterdam information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mardi qu'il allait construire une unité de captage de CO2 de grande envergure à Rotterdam en vue de contribuer à la décarbonation de ce grand bassin industriel.



Le fabricant de gaz industriels compte s'appuyer sur sa technologie cryogénique propriétaire 'Cryocap', qui sera déployée sur son usine de production d'hydrogène située dans le port de Rotterdam.



Cette installation sera ensuite connectée à Porthos, une infrastructure de captage et de stockage de carbone visant à réduire les émissions de CO2 sur ce bassin industriel majeur.



Le projet d'infrastructure Porthos doit permettre, in fine, de réduire les émissions de 2,5 millions de tonnes de CO2 par an, soit environ 10% des émissions de CO2 de l'industrie à Rotterdam.



Aux termes du projet, le CO2 sera capté, acheminé puis séquestré définitivement sous la mer du Nord, à environ 20 kilomètres des côtes.



Grâce à ce projet, Air Liquide sera en mesure de fournir à ses clients de long terme un hydrogène qu'il aura significativement décarboné.



Cette unité de captage de carbone doit être opérationnelle à compter de 2026.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.65%