Air Liquide: projet d'une usine d'hydrogène en Corée

(CercleFinance.com) - Lors de la COP28, SK E&S a signé un protocole d'accord mondial pour la construction de la plus grande usine d'hydrogène à faible teneur en carbone en Corée avec ses partenaires mondiaux et le gouvernement local.



Le contrat porte sur la mise en place d'un projet d'hydrogène bas carbone en Corée avec GE Vernova, Air Liquide Engineering & Construction, Chungcheongnam-do, Korea Midland Power.



Air Liquide Engineering & Construction s'occupera des équipements de production d'hydrogène et de liquéfaction, tandis que GE fabriquera des turbines co-alimentées hydrogène/gaz naturel.



Le projet est situé dans la ville de Boryeong dans la région de Chungcheongnam-do qui est situé dans le centre de la République de Corée, avec une population d'environ 2 millions d'habitants.



Grâce à cet accord, SK E&S jouera un rôle clé dans la production et l'approvisionnement de 250 000 tonnes d'hydrogène à faible teneur en carbone par an et l'utilisera pour la mobilité et la production d'électricité.





