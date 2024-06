Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: projet d'investissement majeur au Texas information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce prévoir d'investir jusqu'à 850 millions de dollars pour construire, détenir et exploiter quatre grandes unités modulaires de séparation des gaz l'air ainsi que les infrastructures connexes, dans la plus grande production d'oxygène des Amériques.



Cet investissement s'inscrirait dans le cadre d'un accord engageant à long terme avec ExxonMobil pour son projet d'hydrogène bas carbone prévu à Baytown, qui permettrait à Air Liquide d'augmenter ses capacités de production d'oxygène de 50% au Texas.



Sous réserve de la décision finale d'investissement, ce projet majeur constituerait l'investissement industriel le plus important de l'histoire d'Air Liquide et contribuerait également à renforcer son empreinte dans l'industriel marchand aux Etats-Unis.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 164,76 EUR Euronext Paris 0,00%