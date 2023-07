Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: projet d'ammoniac bas carbone avec KBR information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce qu'il va, à travers son activité ingénierie et construction, collaborer avec KBR pour proposer des solutions technologiques pour la production d'ammoniac bas carbone intégrant son procédé de reformage autothermique (ATR).



Le groupe de gaz industriels explique que ces solutions contribueront au développement d'un marché global de l'hydrogène bas carbone dans la mesure où, transformé en ammoniac, l'hydrogène peut facilement être transporté sur de longues distances.



'Le marché global de l'ammoniac a atteint près de 78 milliards de dollars en 2022 et devrait dépasser 129 milliards d'ici 2030 ; il est attendu en croissance annuelle moyenne de 6,5% entre 2022 et 2030, selon Precedence Research', souligne-t-il par ailleurs.





