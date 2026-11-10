Air Liquide procède à une émission obligataire en CHF

Air Liquide annonce avoir fixé les conditions de sa nouvelle émission obligataire en francs suisses (CHF), pour un montant total en principal de 390 MCHF, réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN).

Cette opération est divisée en trois tranches, avec des maturités de 3, 6 et 9 ans, à un taux d'intérêt moyen pondéré de 1,22% par an. Une demande sera déposée en vue de l'admission des obligations à la cotation sur la Bourse SIX Swiss Exchange.

Le produit net de l'émission sera utilisé par Air Liquide pour financer les besoins généraux du groupe de gaz industriels. Cette émission bénéficiera des notations "A" de Standard & Poor's et de Scope Ratings, et "A2" de Moody's.

"Les ressources ainsi mobilisées accompagneront notre politique d'allocation du capital telle que définie dans le nouveau plan stratégique BEYOND", commente Jérôme Pelletan, directeur financier et membre du comité exécutif d'Air Liquide.