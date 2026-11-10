 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide procède à une émission obligataire en CHF
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 13:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Air Liquide annonce avoir fixé les conditions de sa nouvelle émission obligataire en francs suisses (CHF), pour un montant total en principal de 390 MCHF, réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN).

Cette opération est divisée en trois tranches, avec des maturités de 3, 6 et 9 ans, à un taux d'intérêt moyen pondéré de 1,22% par an. Une demande sera déposée en vue de l'admission des obligations à la cotation sur la Bourse SIX Swiss Exchange.

Le produit net de l'émission sera utilisé par Air Liquide pour financer les besoins généraux du groupe de gaz industriels. Cette émission bénéficiera des notations "A" de Standard & Poor's et de Scope Ratings, et "A2" de Moody's.

"Les ressources ainsi mobilisées accompagneront notre politique d'allocation du capital telle que définie dans le nouveau plan stratégique BEYOND", commente Jérôme Pelletan, directeur financier et membre du comité exécutif d'Air Liquide.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
190,640 EUR Euronext Paris +0,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,12 -2,26%
CAC 40
8 333,93 +1,22%
2CRSI
16,91 -1,63%
BIOPHYTIS
0,0428 -4,68%
SOITEC
101,75 +1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank