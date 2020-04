Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide prévoit toujours une hausse de sa marge en 2020 Reuters • 24/04/2020 à 08:07









PARIS, 24 avril (Reuters) - Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide AIRP.PA prévoit toujours d'augmenter sa marge opérationnelle en 2020, après avoir relativement bien résisté à la crise du coronavirus au premier trimestre. Sur la période, le chiffre d'affaires s'est replié de 1,3%, à 5,37 milliards d'euros et ressort en hausse de 0,6% à données comparables. La principale division de Gaz et Services a vu ses ventes progresser de 1,1% en données comparables, grâce à la diversité des marchés et à la part importante des contrats de long terme, indique Air Liquide. "En matière d'environnement sanitaire et économique, l'hypothèse la plus largement partagée aujourd'hui est celle d'un second trimestre très impacté par la crise, puis d'une levée progressive des mesures de confinement entre la fin du deuxième et le début du troisième trimestre, selon les continents", a déclaré le PDG du groupe, Benoît Potier. "Dans cette hypothèse, compte tenu de la solidité de son modèle et des mesures mises en place en 2020, Air Liquide est néanmoins confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constant", ajoute-t-il. Lors de la publication le 11 février des résultats pour 2019, Air Liquide avait dit viser une augmentation de sa marge opérationnelle et une croissance de son résultat net, à change constant. (Blandine Hénault, édité par)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris 0.00%