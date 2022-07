Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: première unité de biométhane en Chine information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir investi dans sa première unité de production de biométhane en Chine, qu'il va exploiter d'ici à la fin de l'année 2022. Située à Huai'an City, dans la province du Jiangsu, elle aura une capacité de production de 75 GWh par an.



Cette nouvelle unité produira du biogaz à partir de déchets issus de cultures agricoles et d'élevages provenant de fermes locales et le purifiera en biométhane, qui sera injecté dans le réseau de gaz urbain et servira à générer de l'électricité pour le réseau local.



Air Liquide a développé des compétences tout au long de la chaîne de valeur du biométhane : il compte aujourd'hui 21 unités opérationnelles de production de biométhane dans le monde pour une capacité de production annuelle d'environ 1,4 TWh.





