Air Liquide: PPA en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Sasol font part de la signature de contrats de long terme (PPA) avec Enel Green Power RSA pour une capacité totale de 110 MW d'électricité renouvelable destinée au site de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud.



Il s'agit de la quatrième série de PPA signés par le fournisseur français de gaz industriels et le groupe de chimie sud-africain après ceux annoncés en 2023. Au total, ces contrats représentent des capacités d'environ 690 MW d'électricité renouvelable.



Ils permettront à Air Liquide de réduire d'environ 1,2 million de tonnes par an les émissions de CO2 liées à la production d'oxygène à Secunda d'ici 2031, contribuant à son objectif de les abaisser de 30 à 40% d'ici 2031.





