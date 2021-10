Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : poursuit son accord avec le CNRS information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Air Liquide et le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) annoncent le renouvellement de leur accord-cadre de coopération et de recherche, pour une durée de cinq ans. ' Cet accord renforce le partenariat signé en 2002 et renouvelé depuis en 2013 sur lequel se sont appuyés de nombreux projets de recherche collaborative entre Air Liquide et le CNRS ' indique le groupe. Ces projets portent sur des sujets tels que les matériaux céramiques, la fabrication additive, la production et valorisation de l'hydrogène, la transformation et réutilisation du CO2, la génération de biogaz, ou encore l'intelligence artificielle.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.11%