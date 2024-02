Air Liquide, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 20 février 2024 -

(AOF) - Air Liquide (+5,77% à 181,58 euros)

Air Liquide est en tête de l'indice phare de la place parisienne après avoir atteint un plus haut absolu à 182,66 euros. L'année dernière, le résultat opérationnel courant du spécialiste des gaz industriels a progressé de 4,2% (11,4% à données comparables) à 5,07 milliards d'euros alors que consensus s'élevait à 5,02 milliards. La marge a progressé de 150 points de base sur 2022-2023, sachant que le groupe visait une augmentation de 160 points de base à horizon 2025. En conséquence, Air Liquide double ses ambitions de hausse de la marge.

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 29,9 Md€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95 %, ingénierie et construction puis GMT -marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amériques pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20 % ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier, présidant le conseil d'administration de 12 membres (14 après l’AG de mai 2023), François Jackow étant directeur général;

- Bilan sain, avec une dette nette relevée A2 et ramenée à 10,3 Md€, soit 46 % des capitaux propres, et un autofinancement libre à 24 % des ventes et une capacité d’autofinancement de 6,26 Md€.

Enjeux

- Stratégie Advance 2025 avec 3 priorités :

- performances financières : hausse annuelle de 5-6 % des revenus, rentabilité de +10 % des capitaux employés via des décisions d’investissements de 16 Md€ entre 2022-2025, dont la moitié consacrée à la transition énergétique,

- décarbonation de l’industrie : gaz industriels bas carbone, captage & gestion du CO2,

- innovation technologique adressée à 5 métiers : mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique… ;

- Stratégie innovation financée à hauteur de +300 M€, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de :

- réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques,

- laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances, dont 60 % pour la transition énergétique…

- fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE et fonds Accelair ;

- Stratégie environnementale validée par SBTi et visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (après la stabilité des émissions depuis 2021, début de la réduction en absolu) et 2035 (recul de 33 % vs 2015), par le biais de :

- captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse, solutions de décarbonation,

- 8 Md€ investis d’ici 2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour les PME offrant des solutions pour l’environnement et participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ à court terme investis, avec Baker Hughes, Charg Industries, Plug Power, TotalEnergies et Vinci, pour un effet de levier de 15 Md€),

- montée en puissance des approvisionnements par énergies renouvelables ;

- Avancées dans les « marchés du futur » : santé, transition énergétique et semi-conducteurs ;

- Activité soutenue financièrement par les fonds publics européens et américains (transition act) ;

- Visibilité de l’activité : décisions d’investissement industriel et financier au niveau record de 4 Md€ et portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois de 3,3 Md€ dont +40 % dans la transition énergétique.

Défis

- Attente des autorisations réglementaires pour le désengagement total de Russie ;

- Inflation de l’énergie : contrebalancée par les économies (378 M€) et le transfert des coûts aux clients malgré les difficultés en Industriel Marchand ;

- Reprise des ventes en Grande Industrie en Europe ;

- Après une hausse de 7,3 % du bénéfice net, perspectives 2023 d’une croissance de la marge opérationnelle et du résultat net courant ;

- Dividende 2022 de 2,95 € en hausse de 12,2 %.

