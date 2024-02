Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide : pluie de records absolus, +11% hebdo à 190E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 18:40









(CercleFinance.com) - Air Liquide aligne une pluie de records absolus, avec 2,2% ce vendredi et +11% hebdo à 190E.

La dernière oscillation entre 179,5 et 167,5E induisait un potentiel de hausse vers 191,5E, c'est à dire 1% au-delà du cours de clôture de ce 23 février.

Bien sûr, tous les actionnaires espèrent voir Air Liquide s'inscrire à 200E.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.20%