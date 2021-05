Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : participe au Paris de l'hydrogène Cercle Finance • 26/05/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Air Liquide a fourni l'hydrogène renouvelable nécessaire pour illuminer la Tour Eiffel le temps d'une soirée lors d'un spectacle laser, à l'occasion du “Paris de l'hydrogène” organisé par Energy Observer. Le Paris de l'hydrogène est une exposition dédiée aux énergies renouvelables, ayant lieu jusqu'au 30 mai 2021 au Champ de Mars et organisée par Energy Observer avec le soutien de la Ville de Paris. Air Liquide participe à cet événement en fournissant les 400 kg d'hydrogène renouvelable nécessaires au fonctionnement du village pendant toute la durée de l'événement. Le Groupe a annoncé récemment l'investissement d'environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone d'ici à 2035.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.27%