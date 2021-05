Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : partenariat avec Rothschild et Solar Impulse Cercle Finance • 27/05/2021 à 09:34









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à Rothschild & Co et à la Fondation Solar Impulse pour lancer un fonds d'investissement de 200 millions d'euros destiné à financer les PME travaillant sur des technologies respectueuses de l'environnement. Ce véhicule sera géré par l'activité de capital-investissement de Rothschild et conseillé par Air Liquide, à travers son fonds de capital-investissement Aliad. Depuis sa création en 2013, Aliad a investi plus de 100 millions d'euros dans plus de 35 entreprises, avec environ un tiers de ces investissements réalisés dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique. Les investissements de la nouvelle entité se concentreront sur des startups en plein développement industriel. Air Liquide rappelle qu'il est un partenaire de la Fondation Solar Impulse depuis 2013, date à laquelle le groupe avait apporté son soutien à Bertrand Piccard lors de son premier tour du monde à l'énergie solaire.

