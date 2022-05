Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: ouvre un site US de production d'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Air Liquide a officiellement ouvert son plus grand site de production d'hydrogène liquide et d'infrastructure logistique à North Las Vegas, Nevada.



L'installation vise à répondre aux besoins croissants en matière de mobilité hydrogène, mais permettra également de fournir de l'hydrogène à un large éventail d'industries.



L'installation et l'infrastructure logistique associée représentent un investissement de 250 millions de dollars.



L'usine de North Las Vegas produira 30 tonnes d'hydrogène liquide par jour qui seront utilisées par divers clients, notamment par ceux du marché en pleine croissance de la mobilité propre sur la côte ouest, en particulier en Californie. L'installation sera alimentée par de l'électricité entièrement renouvelable.



L'installation peut fournir suffisamment d'hydrogène renouvelable pour plus de 40 000 véhicules à pile à combustible en Californie.





