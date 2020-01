Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : offre aux diabétiques étendue en Europe Cercle Finance • 16/01/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide indique élargir son offre de services de santé à domicile aux patients diabétiques à l'Allemagne, la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg : il accompagnera ainsi désormais des patients diabétiques dans 10 pays en Europe. Le groupe a choisi en Allemagne et au Benelux la technologie de Tandem Diabetes Care, fabricant d'équipements médicaux destinés aux patients diabétiques, afin de proposer des pompes à insuline de dernière génération, dans le cadre de son offre de services. Cette pompe à insuline, associée à un système de mesure de glucose en continu, permet d'anticiper les risques d'hypoglycémie et de suspendre automatiquement la délivrance d'insuline. Air Liquide est déjà partenaire de Tandem Diabetes Care dans d'autres pays européens.

