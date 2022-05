Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: objectif de réduction de CO2 validé par SBTi information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 09:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide affiche que son objectif de réduction des émissions de CO2 des scopes 1 & 2 à horizon 2035 a été validé par l'initiative Science Based Target (SBTi) comme étant conforme et en ligne avec les sciences du climat.



Le fournisseur français de gaz industriels souligne qu'il devient ainsi le premier de son industrie à obtenir cette validation du SBTi, représentant 'une étape importante pour Air Liquide dont l'ambition est d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050'.



Air Liquide a aussi entamé une revue complète de ses émissions de scope 3. En outre, il est partie prenante du projet mené par le SBTi pour aider à déterminer une trajectoire sectorielle de décarbonation pour le secteur de la chimie.





