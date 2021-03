Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : objectif de neutralité carbone d'ici 2050 Cercle Finance • 23/03/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Air Liquide se fixe pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, avec un début de la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025 et une baisse de 33% de ses émissions de CO2 des scopes 1 & 2 d'ici 2035 par rapport à 2020. Ce plan comprend notamment une accélération du développement de l'hydrogène dont le chiffre d'affaires devrait au moins tripler d'ici 2035 pour atteindre plus de six milliards d'euros. Il y parviendra en y investissant environ huit milliards. Air Liquide s'engage aussi à proposer une couverture sociale de base commune à 100% des collaborateurs et à 'promouvoir l'inclusion et la diversité' en vue notamment d'atteindre une proportion de 35% de femmes parmi les cadres et ingénieurs d'ici 2025.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.22%