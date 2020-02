Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : nouvelle note 'A' de la part du CDP Cercle Finance • 07/02/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce s'être vu attribuer, pour la seconde fois cette année, la note 'A' dans le classement du CDP, organisation à but non lucratif, cette fois-ci pour le reporting de ses actions en matière de gestion durable de l'eau. 'Avec ce score qui complète celui reçu pour le climat, Air Liquide rentre ainsi dans le cercle très fermé des sociétés ayant obtenu un double 'A' par le CDP', souligne le fournisseur français de gaz pour l'industrie et la santé. En 2019, plus de 8.400 sociétés ont mis à disposition du CDP les données relatives à leurs impacts environnementaux pour évaluation indépendante. Parmi elles, 38 ont obtenu un triple ou un double A, dont trois françaises parmi lesquelles Air Liquide.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.48%