Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : nouveaux contrats avec BASF en Belgique Cercle Finance • 10/02/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide et BASF annoncent avoir signé trois nouveaux contrats de long terme dans le bassin d'Anvers (Belgique), bassin industriel où le groupe français de gaz industriels exploite actuellement cinq usines de production sur ce site. Un nouvel accord de 15 ans correspond d'une part, au renouvellement du contrat de fourniture de gaz de l'air pour les unités existantes et d'autre part, à la fourniture d'oxygène supplémentaire à une nouvelle usine d'oxyde d'éthylène que BASF va construire. Air Liquide construira et exploitera aussi une unité de déazotation pour fournir à BASF des gaz de grande pureté pour une production plus efficace de MDI. Enfin, il achètera une part du méthane issu du processus de production de BASF et le valorisera comme matière première.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.30%