Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: nouveau record de petites unités sur site information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide revendique su l'année 2023 un nouveau record en signant 62 nouvelles petites unités de production de gaz, installées directement sur les sites de ses clients, dans les domaines de l'industriel marchand et de l'électronique.



Ces petites unités sur site permettent de ne pas liquéfier les gaz en vue de leur transport et de réduire le nombre de camions ainsi que les kilomètres à parcourir pour livrer les clients, générant des économies d'énergie et réduisant les émissions de CO2.



Les petites unités de production de gaz sur site reposent en outre sur des contrats d'une durée typiquement de 10 à 15 ans, participant ainsi à la stabilité des ventes de l'industriel marchand et de l'électronique sur le long terme.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.53%