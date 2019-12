Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : nouveau record absolu pour couronner 2019 Cercle Finance • 20/12/2019 à 10:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide établit un nouveau record absolu au-delà de 126,7E pour couronner 2019, avec un score de +29% depuis le 1et janvier (un tout petit peu mieux que le CAC40, un peu moins bien que le CAC40 'GR'). Parti d'un plancher de 92,8E en 2019, le titre pouvait viser un objectif de 128E, via un dérivé du 'Fibo' de +38,2%: il est pratiquement atteint.

