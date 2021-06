Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : nouveau record absolu au-delà de 148,4E Cercle Finance • 21/06/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Alors que le CAC40 consolide brutalement, l'Air Liquide illustre brillamment son statut de 'valeur refuge' en inscrivant nouveau record absolu au-delà de 148,4E (au-delà des 147,6E du 16 juin). Avec le franchissement des 144E, le titre s'était ouvert un potentiel de progression jusque vers 150,5E (report d'amplitude) qui pourrait s'être matérialisé sous 24H. Sachant qu'Air Liquide gagne 10% depuis le 1er janvier contre +20% pour le CAC (vendredi matin), le 'bull run' ne s'arrêtera peut-être pas dans la zone des 150E.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.49%