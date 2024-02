Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: nouveau rebond, un broker relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de nouveau de près de 2,4% ce matin après un gain de 8,2% mercredi dernier. La valeur progresse d'environ 11% sur la semaine.



Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur Air Liquide, Stifel rehausse son objectif de cours de 188 à 194 euros, dans le sillage d'une hypothèse d'EBIT relevée de 5% pour 2024, impliquant une croissance de 7% par rapport à 2023.



Rappelons qu'Air Liquide vise à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent à change constant en 2024, et prévoit désormais une hausse de 3,2 points de sa marge opérationnelle, le double de son ambition initiale, sur la durée du plan ADVANCE.



Le broker explique remonter ses estimations 2024 en devenant 'plus constructif sur la croissance en comparable et la progression des marges', mais il anticipe, 'après une forte progression du cours de bourse en 2023, une tendance plus modérée en 2024'.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.24%