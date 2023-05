Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: noté A chez Scope Ratings information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce que Scope Ratings, la première agence de notation de crédit européenne, lui a attribué une note émetteur 'A', ainsi que la note 'A' pour sa dette senior non garantie, avec une perspective associée 'positive'.



Scope, qui est régulée par l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), devient ainsi la troisième agence de notation de crédit d'Air Liquide, également noté 'A' chez Standard & Poor's et 'A2' chez Moody's, avec des perspectives 'stables'.



'Air Liquide a établi un cadre de financement durable (Sustainable Financing Framework) afin d'aligner sa stratégie de financement sur ses objectifs de durabilité et de contribuer au développement de la finance durable', a souligné Scope dans son rapport.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.33%