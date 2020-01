Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : négocie la cession de deux entités en Europe Cercle Finance • 28/01/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce ce soir être entré en négociations exclusives avec Messer, en vue de la cession de ses entités en République tchèque et en Slovaquie. Air Liquide est présent en Slovaquie depuis l'an 2000 et en République tchèque depuis 2001. Les deux entités comprennent au total 53 collaborateurs, avec des bureaux situés à Prague et Trnava. 'Cette décision reflète la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique, et dès lors sa performance', explique le groupe.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.41%