Air Liquide : négocie la cession de CRYOPDP

(CercleFinance.com) - Le groupe Air Liquide annonce ce soir être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners, en vue d'une cession de sa filiale CRYOPDP. 'Cette décision correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du Groupe et ainsi maximiser ses performances', indique le groupe. Cette opération reste 'soumise à l'accord final et définitif entre les parties'.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.75%