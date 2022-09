Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: Moody's relève sa note à A2 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Air Liquide salue la décision de l'agence de notation de crédit Moody's de relever sa note à long terme à 'A2', contre 'A3' auparavant, ainsi que sa note à court terme à 'P1', contre 'P2' précédemment. Ces notes sont assorties d'une perspective 'stable'.



Moody's met en avant le caractère stable et résilient des résultats ainsi que la capacité d'autofinancement du groupe Air Liquide. Le relèvement de la note à court terme reflète notamment son solide profil de liquidité.



Ce relèvement intervient après l'annonce, en mars 2022, du plan stratégique à horizon 2025 d'Air Liquide, baptisé ADVANCE. Le groupe s'est engagé à augmenter fortement ses investissements tout en gardant un bilan particulièrement solide.



Jérôme Pelletan, directeur financier du groupe Air Liquide, a déclaré : 'La décision de Moody's s'inscrit dans la continuité de la décision de Standard & Poor's de relever ses notes de crédit sur Air Liquide. Cette décision prend acte d'un niveau d'endettement du groupe ramené en cinq ans au niveau précédant le rachat d'Airgas en 2016.'





