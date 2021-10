Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : monte à 100% dans H2V Normandy information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Air Liquide augmente sa participation à 100% dans la société H2V Normandy. Le groupe détenait 40% de cette société. La société a pour objectif de construire un électrolyseur à grande échelle d'au moins 200 MW pour la production d'hydrogène renouvelable en France. La société fournira de l'hydrogène renouvelable pour des applications industrielles et de mobilité lourde. Ce projet, dont la mise en service est prévue en 2025, permettra d'éviter l'émission de plus de 250 000 tonnes de CO2 par an.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.06%