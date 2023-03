Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: modernisation de deux ASU à Tianjin information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce qu'il va investir environ 60 millions d'euros pour moderniser deux unités de séparation des gaz de l'air (ASU) que le groupe industriel français opère dans le bassin industriel de Tianjin en Chine.



Ce plan de modernisation s'inscrit dans le cadre du renouvellement d'un contrat de fourniture de gaz industriels à long terme avec Tianjin Bohua Yongli Chemical Industry Co Ltd (YLC), une filiale du groupe Bohua.



Air Liquide va adapter ces ASU afin qu'elles puissent fonctionner à l'énergie électrique en remplacement de la vapeur, ce qui permettra de réduire de manière significative les émissions de CO2 liées à la production d'oxygène et d'autres gaz.



Par ailleurs, le groupe a signé un protocole d'accord tripartite avec YLC et la zone industrielle de Tianjin Binhai, en vue d'explorer notamment la mise en oeuvre de solutions de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).





