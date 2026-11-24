Air Liquide mise plus de 100 millions de dollars sur le Midwest américain

(Zonebourse.com) - Le groupe français a annoncé mardi la construction d'une usine de gaz industriels dans le Wisconsin. Le site doit entrer en service en 2029.

Airgas, la filiale américaine d'Air Liquide, construira l'usine à Saukville, au nord de Milwaukee. Le site séparera les gaz présents dans l'air, comme l'oxygène et l'azote. L'investissement dépasse 100 millions de dollars américains, selon le groupe.

Le projet s'appuie sur un contrat de long terme avec le sidérurgiste américain Charter Steel, que l'usine approvisionnera directement par canalisation.

Une demande en hausse dans la région

L'usine doit aussi permettre à Airgas de mieux répondre aux besoins croissants de l'industrie et du secteur de la santé dans le nord du Midwest. En augmentant sa capacité de production dans la région, la filiale entend sécuriser l'approvisionnement de ses clients.

"Cet investissement souligne notre engagement à long terme sur un marché américain en croissance", a déclaré Marcelo Fioranelli, directeur général d'Airgas, dans un communiqué.

Ce projet s'inscrit dans le plan stratégique d'Air Liquide à l'horizon 2030, qui prévoit notamment de densifier son réseau de production et de distribution.

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