Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : les prévisions d'un analyste sur 2020 Cercle Finance • 27/04/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réduit ses prévisions de BPA de 5% au cours de l'exercice 2020. Le bureau d'analyses maintient sa recommandation à surperformance sur la valeur avec un objectif de 130 E. ' Air Liquide se négocie avec une remise de 8% par rapport à ses homologues américains ' indique le bureau d'analyses. ' Nous pensons qu'Air Liquide dispose d'un certain nombre de leviers pour protéger les bénéfices et la génération de cash tout au long du cycle '. Nous prévoyons un rendement du Free Cash Flow sur l'année 2020 de 6% ' rajoute Crédit Suisse. ' Les opportunités de fusions et acquisitions étant limitées, nous pensons qu'Air Liquide continuera de se concentrer sur l'augmentation progressive des rendements pour les actionnaires '.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.78%