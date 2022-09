Air Liquide : les perspectives rassurent

(AOF) - En hausse de 0,73% à 119,42 euros, Air Liquide signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40 au lendemain d'une réunion virtuelle avec des investisseurs. Stifel et Kepler Cheuvreux ont bien accueilli les commentaires du géant des gaz industriels sur la conjoncture. Stifel révèle que le management est confiant quant à l'évolution du marché. La principale faiblesse réside dans la Grande Industrie en Europe, qui ne représente que 15% des ventes du groupe et est protégée par des contrats à long terme.

L'Industriel Marchand en Europe résiste bien et les États-Unis continuent d'afficher une forte dynamique.

Air Liquide estime que les coûts élevés du gaz en Europe ouvrent des opportunités en termes de transition énergétique et d'efficacité énergétique.

L'amélioration de la marge pour l'exercice 2022 est conforme à l'objectif d'amélioration de 160 points de base sur quatre ans. Cependant, l'augmentation de la marge au second semestre pourrait ne pas être aussi élevée qu'au premier semestre en raison de l'accélération de l'inflation.

Au final, Stifel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 176 euros sur la valeur.

Kepler Cheuvreux a, lui, maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 138 euros sur Air Liquide.

"La société considère que son modèle économique résilient est favorable. L'élément clé pour le broker est que jusqu'à présent, son activité au troisième trimestre semble être en bonne forme - même en Europe", écrit l'analyste.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 23,3 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 96 %, ingénierie et construction puis GMT -marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amériques pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20% ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés; François Jackow est le nouveau directeur général du groupe à compter de juin 2022;

- Bilan sain, avec une dette nette notée A, ramenée 10,4 Mds€ soit à 58,5 % des capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie Advance 2015 avec 3 priorités 1 - les performances financières : hausse annuelle de 5 à 6 % du chiffre d’affaires, rentabilité supérieure à 10 % des capitaux employés et réduction des émissions absolues de CO2 dès 2025, via des décisions d’investissements de 16 Mds€ entre 2022-2025, dont la moitié consacrée à la transition énergétique - 2 - la décarbonation de l’industrie, via l’offre de gaz industriels bas carbone, le captage & gestion du CO2 - 3 - l’innovation technologique adressée à 5 métiers : la mobilité hydrogène, l’électronique, la santé, l’industriel marchand et les hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique… ;

- Stratégie innovation financée à hauteur de + 300 M€, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de : réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats d’innovation académiques / laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances, dont 60 % pour la transition énergétique.../ fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE et fonds Accelair ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (début de la réduction en absolu des émissions) et 2035 (recul de 33 % par rapport à 2015), par le biais de : captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse et recours au biométhane / 8 Mds€ investis d’ici 2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène / partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour accompagner les PME offrant des solutions pour l’environnement et participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ à court terme investis, avec Baker Hughes, Charg Industries, Plug Power, TotalEnergies et Vinci, pour un effet de levier de 15 Mds€) ;

- Capacité à répercuter la hausse des prix de l’énergie sur les clients ;

- Opportunités d’investissements industriels de 3,3 Mds€ à fin 2021, dont 40 % dans la transition énergétique.

Une seconde partie d'année à risques

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.