Air Liquide: le titre s'envole après les résultats 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +4% après l'annonce de ses résultats 2021. Le groupe a réalisé un résultat net récurrent (RNR) en progression de 9,9% à 2,57 milliards d'euros en 2021 (+13,3% à change constant), et une marge opérationnelle de 17,8%, en augmentation de 70 points de base hors effet de l'énergie.



Suite à l'annonce de ses résultats, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 184 E.



Le bureau d'analyses souligne que le chiffre d'affaires est supérieur de 2% au consensus pour le deuxième semestre 2021 et le ROC du Groupe de 2 212 ME est supérieur de 4%, pour une marge de 17,7% (contre 17,4% pour le consensus).



' Air Liquide a réalisé 430 millions d'euros de réduction de coûts sur l'exercice 2021, en avance sur son objectif annuel de plus de 400 millions d'euros ' indique l'analyste.



' Le flux de trésorerie opérationnel du second semestre 2021 s'élève à 3,3 milliards d'euros (après intérêts), soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Un dividende de 2,90 E par action a été proposé pour l'exercice 2021 ' rajoute le bureau d'analyses.