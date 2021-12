Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : le prochain directeur général est désigné information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé mercredi qu'il allait commencer à préparer la succession de Benoît Potier, son directeur général, avec la mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance qui sera effective à partir de juin prochain. Dans le cadre de ce plan, son conseil d'administration a désigné François Jackow, l'actuel directeur général adjoint, en vue de succéder à Benoît Potier à compter du 1er juin 2022. L'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra l'an prochain sera appelée à officialiser ce passage de relais et à renouveler le mandat de Benoît Potier en qualité de président du conseil d'administration. Potier, qui dirige Air Liquide depuis 20 ans et qui préside le conseil depuis 15 ans, a permis au fabricant de gaz industriels de doubler de taille et de multiplier par sa cinq sa capitalisation boursière. François Jackow, qui a rejoint Air Liquide en 1993, supervise aujourd'hui les pôles Europe Industries, Europe Santé, et Afrique-Moyen-Orient-Inde. La branche mondiale de santé, les fonctions d'innovation et de technologies, ainsi que la stratégie d'orientation clients lui sont également rattachées. A la Bourse de Paris, l'action Air Liquide affichait une petite hausse de l'ordre de 0,1% suite à ces annonces, à comparer à une progression de 0,5% pour l'indice CAC 40.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.41%