Air Liquide : la cassure des 120E se confirme

(CercleFinance.com) - Air Liquide voit sa capacité de résistance aux pressions baissières mises à mal : la cassure des 120E (plancher du 5 septembre) se confirme et le cours se dirige vers un test des 114E, l'ex-plancher des 29/10/2020 et 5/03/2021.

Le grand support oblique long terme gravite actuellement vers 110E, il sera à surveiller avec attention, il n'est plus si loin.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.49%