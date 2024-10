Air Liquide, L'Oréal, Ipsen...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

S'élevant à 6,76 milliards d'euros au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Air Liquide a progressé de 3,3 %. Il a reculé de 0,7 % en publié, "reflétant un effet de change négatif et la baisse des prix de l'énergie dont les variations sont répercutées aux clients du groupe". La croissance a accéléré par rapport à celui du trimestre précédent (+ 3,1%). Les activités Gaz et Services, soit 95 % des ventes du groupe, ont augmenté de 3,6 % en comparable à 6,445 milliards d'euros.

Aubay

L'entreprise de services du numérique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Believe

Le spécialiste du marché de la musique numérique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bic

Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels communiquera ses résultats du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Carrefour

Le distributeur publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Clariane

Le groupe spécialisé dans le soin divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Compagnie des Alpes

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour l'exercice 2023/24 s'élève à 1,23 milliard d'euros, en croissance de 10,1% sur un an. Le groupe de loisirs précise qu'à périmètre comparable, c'est-à-dire retraité de l'intégration du groupe Urban la croissance s'établit à 8,9%. Cette bonne performance reflète la forte croissance de la division Domaines skiables et activités outdoor portée par une saison de ski exceptionnelle ainsi qu'une bonne progression des Parcs de loisirs, dont l'activité est restée soutenue en dépit de plusieurs épisodes météorologiques défavorables.

Covivio

Covivio annonce un troisième trimestre "très favorable" sur l'ensemble de ses métiers avec une croissance de ses revenus de 6,8% à périmètre constant. Elle s'élevait à 6,5% au premier semestre. Le groupe immobilier affiche 509 millions d'euros de revenus part du groupe (779 millions d'euros à 100%), en progression de 4,9% à périmètre courant. Le groupe note une forte croissance des revenus variables, de 30,5% à périmètre courant (+10,4% à périmètre constant) dans le domaine des hôtels et renforcement de la plateforme de gestion hôtelière.

Exail Technologies

Le groupe technologique présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsen

Ipsen a rehaussé ses objectifs 2024 à l'occasion de la publication de ses revenus 9 mois. Le groupe biopharmaceutique de spécialité cible désormais une marge opérationnelle des activités supérieure à 31% contre plus de 30% auparavant. Ipsen anticipe par ailleurs une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 8% à taux de change constant, à comparer à supérieure à 7% à taux de change constant précédemment. Les objectifs avaient déjà été rehaussés en juillet.

Kering

Le groupe de luxe annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klepierre

Klépierre a rehaussé ses objectifs annuels grâce à "une activité locative soutenue et à une amélioration continue des indicateurs opérationnels". La foncière spécialisée dans les centres commerciaux d'Europe continentale vise désormais un cash-flow net courant pour 2024 à 2,55 euros par action alors qu'il était anticipé entre 2,50 et 2,55 euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est attendu en progression de 6% contre 5% précédemment. Les objectifs avaient déjà été relevés en juillet.

L'Oréal

L'Oréal a enregistré au troisième trimestre une croissance de 2,8% de ses revenus à 10,285 milliards d'euros. En données comparables, ils ont progressé de 3,4%, inférieur au consensus Visible Alpha s'élevant à 6%. Sur la même base, la division Luxe a enregistré une croissance de 5,8% à 3,77 milliards d'euros et la division Produits grand public, de 1,4% à 3,748 milliards d'euros. Les division Beauté dermatologique et Produits professionnels ont généré respectivement une croissance de 0,8% à 1,6 milliard d'euros et de 6,1% à 1,16 milliard d'euros.

M6

Le groupe audiovisuel présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

OVH

Le spécialiste européen du cloud communiquera ses résultats annuels.

Pierre et Vacances

Le groupe Pierre et Vacances Central Parcs enregistre une 4ème saison estivale consécutive de croissance, avec une hausse de 1,6% de ses activités touristiques, alors même que l'été 2023 constitue un effet de base élevé (+6%), et en dépit une conjonction de facteurs perturbateurs en France (météo dégradée, situation politique instable, effets pré-Jeux Olympiques) et d'une faible dynamique sectorielle. Sur un an, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 1,9 milliard d'euros, dont 1,8 milliard d'euros pour les marques touristiques, en hausse de 3,7%.

Planisware

L'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets a dévoilé son chiffre d'affaires du troisième trimestre. A suivre...

Thales

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2024 de Thales s'est établi à 14,069 milliards d'euros, en hausse de 6,2 % à périmètre et taux de change constants. Il était attendu à 14,04 milliards de dollars. Sur les neuf premiers mois de 2024, les prises de commandes s'élèvent à 15,551 milliards d'euros, en croissance organique de 23%. Le groupe "continue de profiter d'une excellente dynamique commerciale dans l'ensemble de ses activités, en particulier dans le secteur Défense & Sécurité" a souligné Thales dans son communiqué.

Tikehau

Tikehau Capital annonce que ses actifs sous gestion au 30 septembre 2024 se sont élevés à 47,1 milliards d'euros, en hausse de 9,3% par rapport au 31 décembre 2023 et en progression de 12,4% sur 12 mois. Les encours de l'activité de gestion d'actifs ont, eux, augmenté de 12,8% sur un an à 46,7 milliards d'euros. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs a réalisé une collecte nette de 1,4 milliard au troisième trimestre et de 4,8 milliards au cours des 9 premiers mois de l'année. Il note une accélération en private equity au cours du trimestre.

Vivendi

Le chiffre d'affaires de Vivendi s'élève à 4,75 milliards d'euros, au titre de son troisième trimestre, en augmentation de 95,8 % par rapport à la même période de 2023. Cette hausse comprend principalement l'incidence de la consolidation de Lagardère, en hausse de 9,2% à 2,417 milliards d'euros sur la période. En données organiques, les revenus de Vivendi ont progressé de 2,3%. Les revenus de Canal + se sont contractés de 1,7% à 1,529 milliard d'euros, ceux d'Havas de 3,5% à 674 millions d'euros et ceux de Prisma Media de 1,6% à 67 millions d'euros.

Voltalia

Le producteur d'énergie renouvelable dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.