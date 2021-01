AIR LIQUIDE : investissement stratégique dans l'hydrogène renouvelable en Normandie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

En France le groupe a notamment déployé une solution unique de production d'hydrogène bas carbone via le captage du CO2 sur son site de production de Port-Jérôme, en Normandie.

Air Liquide apportera à ce projet son expertise de plus de 50 ans dans la filière. Celui-ci s'inscrit dans une dynamique d'investissement soutenant le développement de la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone dans le monde.

Le projet s'inscrit dans un programme ambitieux de développement des nouvelles énergies pour décarboner les activités industrielles (raffinage et chimie) sur l'axe de la vallée de la Seine en Normandie, l'un des bassins industriels historiques d'Air Liquide en France. Ce projet permettra d'éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2 par an.

Situé dans la zone industrielle de Port-Jérôme en Normandie (France), le projet d'électrolyseur de grande taille porté par H2V Normandy a pour objectif de fournir de l'hydrogène renouvelable et bas carbone pour des applications industrielles, ainsi que pour de futures applications de mobilité lourde.

Le champion français des gaz industriels confirme également son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène renouvelable et bas carbone, afin de contribuer à la décarbonation des marchés de l'industrie et de la mobilité.

(AOF) - Air Liquide a pris une participation de 40 % dans le capital de la société française H2V Normandy (filiale de H2V Product) en vue de la construction d'un complexe d'électrolyseurs d'une capacité pouvant atteindre 200 MW, pour la production à grande échelle d'hydrogène renouvelable et bas carbone en France. Air Liquide souligne que cet investissement stratégique démontre son engagement sur le long terme dans le domaine de l'hydrogène énergie.

