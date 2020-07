Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : investissement dans une ASU innovante Cercle Finance • 23/07/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce un investissement de 125 millions d'euros pour construire la première unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de taille mondiale pour la production d'oxygène comprenant un système de stockage d'énergie. Le groupe de gaz industriels explique que cette ASU ayant une consommation électrique réduite d'environ 10%, aura une capacité de production de 2.200 tonnes d'oxygène par jour. Construite dans le port de Moerdijk aux Pays-Bas, elle devrait être opérationnelle en 2022.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.29%