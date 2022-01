Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: investissement dans une ASU en Inde du Nord information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 09:07









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce qu'il investira environ 3.500 millions de roupies (40 millions d'euros) dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dédiée à l'Industriel Marchand à Kosi, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, dans l'Inde du Nord.



Cette unité aura une capacité de production de 350 tonnes par jour, dont un maximum de 300 tonnes d'oxygène. Air Liquide Inde construira, détiendra et exploitera cette ASU, qui devrait être opérationnelle d'ici fin 2023.



Elle lui permettra de répondre à la demande croissante en gaz de l'automobile, de la fabrication métallique, du traitement thermique, du photovoltaïque et des industries électroniques, ainsi que des hôpitaux locaux.





