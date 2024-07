Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: investissement dans des ASU pour Aurubis information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce qu'il va investir environ 100 millions d'euros pour approvisionner Aurubis, un leader de la production de métaux non ferreux et l'un des plus grands groupes de recyclage de cuivre au monde, en Bulgarie et en Allemagne.



Cet investissement comprendra une nouvelle Unité de Séparation des gaz de l'Air (ASU) dans l'ouest de la Bulgarie et la modernisation de quatre unités existantes en Allemagne, pour fournir au client de grands volumes d'oxygène et d'azote.



L'unité de production bulgare, qui aura une consommation électrique inférieure de 7% aux ASU qu'elle remplacera, devrait être opérationnelle en 2027, et la remise à neuf des ASU allemandes devrait être achevée la même année.





